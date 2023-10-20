Gaziantep’te dinamitle patlatılan bina yıkılmadı. 650 kilo patlayıcı kullandılar

Gaziantep’te depremde ağır hasar alan bina dinamitle patlatılmasına rağmen yıkılmadı. İki denemede de yıkılmayan binada 650 kilo patlayıcı kullanıldı.

KAYNAK: DHA
Gaziantep’te dinamitle patlatılan bina yıkılmadı. 650 kilo patlayıcı kullandılar

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde depremde ağır hasar gören 6 katlı bina 2 kez denenmesine rağmen dinamitle yıkılmayınca, işlem ertelendi.

gaziantepte-dinamitle-patlatilan-bina-yikilmadi-2316-dhaphoto3.jpg

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde Gaziantep'in İslahiye ilçesinde ağır hasar gören binaların yıkımı devam ediyor. Hacı Ali Öztürk Mahallesi'ndeki 6 katlı, 36 daireden oluşan Beyaz Saray Apartmanı da depremde ağır hasar gördü.

gaziantepte-dinamitle-patlatilan-bina-yikilmadi-2316-dhaphoto2.jpg

Yıkım kararı verilen ve boşaltılan binanın dün akşam saatlerinde, dinamit ile yıkımı için çalışma başlatıldı. Binanın ilk üç katına dinamit yerleştirildi. Bu sırada bölgede, AFAD, itfaiye, polis ve 112 Acil servis ekipleri güvenlik önlemi aldı. Dinamitler, 2 kez denemeyle patlatıldı ancak bina yıkılmadı. Yıkım için 650 kilo patlayıcı kullanıldığı öğrenildi.

Havanın kararması ile apartmanın yıkımı, başka bir tarihe ertelendi.

Öne Çıkanlar
'Büyükekşi bizim stada zor gelir' diyen kulüp başkanını açıkladı. Şerafettin Tilki bombayı patlattı
'Büyükekşi bizim stada zor gelir' diyen kulüp başkanını açıkladı. Şerafettin Tilki bombayı patlattı
Kubilay’ı şehit edenlerin torunları işbaşında!
Kubilay’ı şehit edenlerin torunları işbaşında!
Helal olsun Galatasaray'a. TFF Cumhuriyetin 100. yılını unuttu mu? Gürel Yurttaş yazdı
Helal olsun Galatasaray'a. TFF Cumhuriyetin 100. yılını unuttu mu? Gürel Yurttaş yazdı
'Pamuklara sarıp saklamalıyız' diyerek açıkladı. Şansal Büyüka Milli Takım'daki büyük zaafı ortaya çıkardı
'Pamuklara sarıp saklamalıyız' diyerek açıkladı. Şansal Büyüka Milli Takım'daki büyük zaafı ortaya çıkardı
MasterChef All Star 122. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 122. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
Son Haberler
Mehmet Şimşek para bulmak için Arap ülkelerine gidecek Ekonomi
Mehmet Şimşek para bulmak için Arap ülkelerine gidecek
Felipe Melo çıldırdı! Hakemin üzerine yürüdü, arkadaşları zor ayırdı Spor
Felipe Melo çıldırdı! Hakemin üzerine yürüdü, arkadaşları zor ayırdı
Muhbir’in yöneticisi tutuklandı. Gerekçe: milliyetçi paylaşımlar yapmak Gündem
Muhbir’in yöneticisi tutuklandı. Gerekçe: milliyetçi paylaşımlar yapmak
Ben Bu Cihana Sığmazam 42. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm ne zaman? Magazin
Ben Bu Cihana Sığmazam 42. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm ne zaman?
Tarkan Cumhuriyet’in 100. yılı için yazdığı marşı yayınladı Magazin
Tarkan Cumhuriyet’in 100. yılı için yazdığı marşı yayınladı
İsrail polisi Mescid-i Aksa'da namaz kılmak isteyenleri gaz bombasıyla engelledi Dünya
İsrail polisi Mescid-i Aksa'da namaz kılmak isteyenleri gaz bombasıyla engelledi
Bambaşka Biri 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bambaşka Biri yeni bölüm ne zaman? Magazin
Bambaşka Biri 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bambaşka Biri yeni bölüm ne zaman?