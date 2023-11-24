Gaziantep’te gelinin eski eşinden düğüne kanlı baskın: Ölü ve yaralılar var

Gaziantep'te bir sokak düğününe gelinin eski eşinin yakınları tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi ölürken 1'i ağır toplam 4 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Gaziantep’te gelinin eski eşinden düğüne kanlı baskın: Ölü ve yaralılar var

İHA'nın haberine göre, Gaziantep'te bir sokak düğününe gelinin eski eşinin yakınları tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

Olay, saat 22.30 sıralarında Şehitkamil ilçesi Aydıntepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mahallede yapılan bir sokak düğününe gelinin eski eşinin yakınları tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Düğün alanına rastgele açılan ateş sonucu 5 kişi yaralandı.

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1 KİŞİ ÖLDÜ, 1'İ AĞIR 4 KİŞİ YARALANDI

Olay üzerine düğün alanında büyük panik yaşanırken 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Silahlı saldırıda yaralanan 5 kişi, çevredeki vatandaşların özel araçlarıyla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan üç çocuk babası Murat Kara (32) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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DÜĞÜN EVİ CENAZE EVİNE DÖNDÜ, HASTANEDE GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Olay sonrası düğün evi bir anda cenaze evine döndü. Düğün için toplanan kalabalık, Murat Kara'nın ölüm haberiyle feryat ederek göz yaşı döktü. Öte yandan yaralıların tedavi gördüğü hastanede polis ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı.

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KAÇAN SALDIRGANLAR ARANIYOR

Silahlı saldırıyı yaparak kaçan zanlıları yakalamak için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından geniş çaplı çalışma başlatıldı.

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