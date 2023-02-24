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Bilir kişi raporuyla kanıtlandı. Facia 'Geliyorum' demiş

11 ili etkileyen iki büyük depremde Gaziantep merkezde 256 kişinin öldüğü 2 site ile 3 apartmanda yapılan incelemenin bilirkişi ön tespitleri belli oldu. Kolonlar kesilmiş, bozuk temel üstüne 3 kattan sonra 4 kat daha çıkılmış, kalitesiz malzeme kullanılmış...

Haber Giriş: 24 Şubat 2023 Cuma - 11:43
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Gaziantep'te facia geliyorum demiş

Bilir kişi raporuyla kanıtlandı. Facia 'Geliyorum' demiş
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Depremlerde Gaziantep merkezde 256 kişinin öldüğü 2 site ile 3 apartmanda yapılan incelemenin bilirkişi ön tespitleri ortaya çıktı.

Gaziantep27.net'te yer alan habere göre; ön raporda facianın geliyorum dediği görülüyor. Yıkılan binalarda özellikle kötü beton düz demir ve kötü işçilik ön plana çıkarken kolon kesmelerin de olduğu görülüyor.

KALİTESİZ MALZEME KULLANILMIŞ, KOLANLAR KESİLMİŞ

154 kişi öldüğü Ayşe Mehmet Polat Sitesi 4 bloklu sitede, Bu sitede Kötü işçilik, düz demir ve kalitesiz betonun kullanıldığı tespit edildi. Temelinde ise büyük çakıl betonun kullanıldığı anlaşıldı. 23 kişinin öldüğü Gölgeler apartmanında ise, hem beton hem de işçi kalitesinin kötü olduğu, düz demirin kullanıldığı. İfadelere göre kolonların kesilip depo yapıldı tespiti var.

BOZUK TEMEL ÜSTÜNE 3 KATTAN SONRA 4 KAT ÇIKILMIŞ

25 kişi öldüğü Pamukkale Sitesi de, temel kazmada problemlerin olduğu, binaya ilk 3 kattan sonra 4 kat daha eklendiği, beton kalitesinin kötü olduğu tespit edildi.   9 kişi öldüğü Bahar apartmanında ise, kötü işçilik, tuğla tavan, düz demir ve düşük kalitede betonun kullanıldığı tespit edildi.

ZEMİNİN BİR KISMINDA BÜYÜK ÇAKIL TAŞI KULLANILMIŞ

45 kişi öldüğü Emre Apartmanında da, temelde büyük çakıl taşları kullanıldığı, zemin katının bir kısmını bir mütahhidin diğer kısmının başka bir mütahidin yaptığı belirlenmiş, ayrıca otopark kısmında kolonların zayıf olduğu fark edilince güçlendirmede yapıldı anlaşılmış.

 

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