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Gaziantep’te FETÖ operasyonu: 5 gözaltı

Gaziantep'te düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Giriş: 14 Aralık 2022 Çarşamba - 16:27
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Gaziantep’te FETÖ operasyonu: 5 gözaltı

Gaziantep’te FETÖ operasyonu: 5 gözaltı
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İHA
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi, örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon yaptı.

Operasyonda 5 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

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