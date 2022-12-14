Gaziantep’te FETÖ operasyonu: 5 gözaltı

İHA
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi, örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon yaptı.
Operasyonda 5 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.
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