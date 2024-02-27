Gaziantep'te iş yerine silahlı saldırı: 1 yaralı

Olay, Şahinbey ilçesine bağlı Karagöz Mahallesi'nde yaşandı.

İddiaya göre, henüz bilinmeyen bir nedenle 2 şahıs arasında tartışma çıktı. Tartışma sonrası şahıslardan biri öfkesine hakim olamayarak diğer şahsın iş yerine kurşun yağdırdı.

Saldırıda ismi öğrenilemeyen iş yeri sahibi hafif şekilde yaralanırken çevredekilerin ihbarı sonrası olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

