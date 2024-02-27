Gaziantep'te iş yerine silahlı saldırı: 1 yaralı

Kaynak: İHA
Gaziantep'te iş yerine silahlı saldırı: 1 yaralı
Gaziantep’te bir iş yerine gerçekleştirilen silahlı saldırıda iş yeri sahibi yaralandı.

Olay, Şahinbey ilçesine bağlı Karagöz Mahallesi'nde yaşandı.

İddiaya göre, henüz bilinmeyen bir nedenle 2 şahıs arasında tartışma çıktı. Tartışma sonrası şahıslardan biri öfkesine hakim olamayarak diğer şahsın iş yerine kurşun yağdırdı.

aw150856-02.jpgSaldırıda ismi öğrenilemeyen iş yeri sahibi hafif şekilde yaralanırken çevredekilerin ihbarı sonrası olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.

aw150856-05.jpgOlay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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