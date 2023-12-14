Gaziantep’te IŞİD operasyonu

Kaynak: İHA
Gaziantep’te jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 1 IŞİD militanı tutuklandı.

Gaziantep’te jandarma ekipleri tarafından IŞİD terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda 1 IŞİD militanı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin ve işbirlikçilerine yönelik istihbari çalışmalar sonucunda, ülkeye yasadışı yollarla geçerek terör eyleminde bulunabileceği değerlendirilen ve Suriye bölgesinde IŞİD terör örgütü içerisinde 2015-2017 yılları arasında yol kontrol noktası nöbetçisi olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen Suriye uyruklu bir şüpheli tespit edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, 13 Aralıkta gerçekleştirilen operasyonda, yakalanan militanın adresinde yapılan aramalarda birçok örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Militan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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