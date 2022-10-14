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Gaziantep'te 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Gaziantep'te polis ekipleri tarafından bir araca kaçak akaryakıt operasyonu düzenlendi. Operasyonda 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Haber Giriş: 14 Ekim 2022 Cuma - 15:20
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Gaziantep'te kaçak akaryakıt operasyonu: 3 bin litre ele geçirildi

Gaziantep'te 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
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Gaziantep'te bir araçta yapılan aramalarda 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle bir araca yönelik kaçak akaryakıt operasyonu yaptı. Araçta yapılan aramada 3 bin litre kaçak akaryakıt ile 6 adet fiber tank ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.


(Kaynak: İHA)

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