Fatih Terim Galatasaray'ı engelledi

Kaynak: Haber Merkezi
Fatih Terim Galatasaray'ı engelledi
Fatih Terim Galatasaray'ın yoluna taş koydu.

Son olarak Sivasspor’u sahasında 6-1 mağlup ederek adım adım şampiyonluğa ilerleyen Galatasaray’da gözler bir yandan da gelecek sezona çevrildi.

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar sürpriz bir isim için harekete geçti.

fotis-ioannidis-panathinaikos-23-24-1711016076-132298.jpeg

YUNAN GOLCÜYÜ İSTİYORLAR

Yunan basınında yer alan habere göre bu sezon Panathinaikos ile başarılı bir performans sağlayan Fotis Ioannidis Galatasaray’ın radarına girdi.

Genç forveti kadrosuna katmak isteyen Galatasaray yönetimi sezon bitiminin ardından Panathinaikos ile masaya oturmaya karar verdi.

thumbs-b-c-fdcbc16a94fa0217e817f00744c5817d.jpg

FATİH TERİM TAŞ KOYDU

Panathinaikos teknik direktörü Fatih Terim ise oyuncunun Galatasaray’a gitmesine karşı çıkarak yönetimden olası bir teklifin gelmesi halinde reddetmelerini istedi.

PERFORMANSI

Bu sezon Panathinaikos forması ile 43 maça çıkan Yunan golcü bu maçlarda 23 gol 9 asist kaydetti.

İlgili Haberler
Bursaspor'da mutlu son
Bursaspor'da mutlu son
Fenerbahçe 2 dakikada kabusu yaşadı. İsmail Kartal büyük risk aldı
Beşiktaş sahasında berabere kaldı. Kupaya veda etti
Yılmaz Vural vakit kaybetmedi. Hamlesini yaptı
Göztepe'yi yıkan karar. Resmen açıklandı
İsmail Yüksek kimseyi dinlemedi. Kararını verdi
Sergen Yalçın oynamadan kazandı
Fenerbahçe'nin Konyaspor maçı ilk 11'i belli oldu. İsmail Kartal eleştirilere kulak verdi
Konyaspor Fenerbahçe maçına 1 saat kala sakatlığı açıkladı
Konyaspor Fenerbahçe maçına 1 saat kala sakatlığı açıkladı
TFF savunmasını yaptı. Alınan kararı böyle açıkladı
Ahmet Çakar Mehmet Büyükekşi'yi Çağlayan'a çağırdı: 'Yüreğin yetiyorsa çık karşıma'
Fatih Altaylı evinin önünde görünce dayanamadı. 'O kadar da değil' diyerek paylaştı
Son Haberler
Bursaspor'da mutlu son Spor
Bursaspor'da mutlu son
Camide tadilat sırasında bacağı kesilen işçi yaralandı Yerel Haberler
Camide tadilat sırasında bacağı kesilen işçi yaralandı
Kuyuda ölü bulunan Gina Mercimek davasında bir sanığa ağırlaştırılmış müebbet Gündem
Kuyuda ölü bulunan Gina Mercimek davasında bir sanığa ağırlaştırılmış müebbet
Biber dolması iyi pişsin istiyorsanız bilmeniz gereken tüyo! Dolmalar asla dağılmıyor Yemek Tarifleri
Biber dolması iyi pişsin istiyorsanız bilmeniz gereken tüyo! Dolmalar asla dağılmıyor
Konut satışlarında ibre tersine döndü. Bu haberi okumadan ev almayın Ekonomi
Konut satışlarında ibre tersine döndü. Bu haberi okumadan ev almayın
Kastamonu'da köprü altında başı kesilmiş ceset bulundu, 3 kişi gözaltına alındı Yerel Haberler
Kastamonu'da köprü altında başı kesilmiş ceset bulundu, 3 kişi gözaltına alındı
Adıyaman'da takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı Gündem
Adıyaman'da takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı