Fatih Terim Galatasaray'ı engelledi

Son olarak Sivasspor’u sahasında 6-1 mağlup ederek adım adım şampiyonluğa ilerleyen Galatasaray’da gözler bir yandan da gelecek sezona çevrildi.

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar sürpriz bir isim için harekete geçti.

YUNAN GOLCÜYÜ İSTİYORLAR

Yunan basınında yer alan habere göre bu sezon Panathinaikos ile başarılı bir performans sağlayan Fotis Ioannidis Galatasaray’ın radarına girdi.

Genç forveti kadrosuna katmak isteyen Galatasaray yönetimi sezon bitiminin ardından Panathinaikos ile masaya oturmaya karar verdi.

FATİH TERİM TAŞ KOYDU

Panathinaikos teknik direktörü Fatih Terim ise oyuncunun Galatasaray’a gitmesine karşı çıkarak yönetimden olası bir teklifin gelmesi halinde reddetmelerini istedi.

PERFORMANSI

Bu sezon Panathinaikos forması ile 43 maça çıkan Yunan golcü bu maçlarda 23 gol 9 asist kaydetti.