Gaziantep'te kaçak sigara operasyonu: 7 gözaltı   

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 7 iş yerine yönelik kaçak sigara operasyonu yaptı.
Yapılan operasyon sırasındaki aramalarda 6 bin 380 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Operasyon sonucunda 7 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.
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