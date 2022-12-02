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Gaziantep'te kaçak sigara operasyonu: 7 gözaltı   

Gaziantep'te 7 iş yerine yönelik yapılan operasyonda 6 bin 380 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Operasyon sonucunda 7 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

Haber Giriş: 2 Aralık 2022 Cuma - 17:33
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Gaziantep'te kaçak sigara operasyonu: 7 gözaltı   

Gaziantep'te kaçak sigara operasyonu: 7 gözaltı   
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Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 7 iş yerine yönelik kaçak sigara operasyonu yaptı.

Yapılan operasyon sırasındaki aramalarda 6 bin 380 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. 

Operasyon sonucunda 7 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi. 
                                 

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