Gaziantep'te kaçakçılık operasyonu: 4 gözaltı

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik operasyon yaptı.

İcra edilen operasyon sırasındaki aramalarda 30 bin adet gümrük kaçağı boş makaron, 8 bin 25 litre gümrük kaçağı akaryakıt, 5 bin 240 adet gümrük kaçağı sigara, 590 kilo dökme tütün, 25 bin 75 kilo gümrük kaçağı nargile tütünü, 4 adet fiber tank, 2 adet santrifüj ve 2 adet yakıt tabancası ele geçirildi.

Operasyon sonucunda 4 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Yakalanan 4 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.