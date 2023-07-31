Gaziantep'te kaçakçılık operasyonu: 4 gözaltı

Gaziantep'te, kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik operasyonda çok sayıda kaçak malzeme ele geçirilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı.

KAYNAK: İHA
Gaziantep'te kaçakçılık operasyonu: 4 gözaltı

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik operasyon yaptı.

aw947274-03.jpgİcra edilen operasyon sırasındaki aramalarda 30 bin adet gümrük kaçağı boş makaron, 8 bin 25 litre gümrük kaçağı akaryakıt, 5 bin 240 adet gümrük kaçağı sigara, 590 kilo dökme tütün, 25 bin 75 kilo gümrük kaçağı nargile tütünü, 4 adet fiber tank, 2 adet santrifüj ve 2 adet yakıt tabancası ele geçirildi.

aw947274-01.jpgOperasyon sonucunda 4 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Yakalanan 4 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

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