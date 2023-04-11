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Minare yıkımında facia: 1 ölü

Gaziantep'te kontrollü minare yıkımında facia yaşandı. Minare kepçenin üzerine devrildi. Kepçe operatörü hayatını kaybetti

Haber Giriş: 11 Nisan 2023 Salı - 12:17
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Gaziantep'te minare yıkımı faciayla sonlandı. Bir kişi öldü

Minare yıkımında facia: 1 ölü
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Gaziantep'te depremde hasar alan cami minaresinin kontrollü yıkımı sırasında facia yaşandı. Minarenin, yıkımı yapan kepçenin üzerine devrilmesi sonucu kepçe operatörü hayatını kaybederken o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.
Olay, dün öğle saatlerinden sonra Gaziantep'in Oğuzeli ilçesi kırsal Yakacık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7 ve Elbistan merkezli 7.6'lık iki büyük depremde hasar alan mahalledeki cami minaresi için yıkım kararı alındı. Yıkım kararı sonrası harekete geçen ekipler, minarenin kontrollü yıkımı için çalışmalara başladı.

MİNARE KEPÇENİN ÜZERİNE DEVRİLDİ OPERATÖR HAYATINI KAYBETTİ

Çalışma sırasında kontrolsüz bir şekilde yıkılan minare, yıkımı yapan kepçenin üzerine devrildi. Yaşanan olayın ardından kepçe operatörü Mert Köseoğlu (25) hayatını kaybetti. Talihsiz operatörün cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olay anları ise cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde, minarenin kepçenin üzerine devrilme anları saniye saniye yer aldı.
Feci olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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