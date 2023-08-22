Gaziantep’te motosiklet kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Gaziantep’te bir motosikletin beton bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

KAYNAK: İHA
Gaziantep’te motosiklet kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Gazinapte'in Şahinbey ilçesi Karataş- Düztepe yolu üzerinde 03.30 sıralarında iddiaya göre, 22 yaşındaki Mert Baş'ın kullandığı motosiklet, beton bariyerlere çarparak devrildi.

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Sürücü Mert Baş olay yerinde hayatını kaybederken, arkasında oturan 1 çocuk babası 21 yaşındaki Ahmet Değirmenci ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ahmet Değirmenci’yi olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından 25 Aralık Devlet Hastanesine kaldırdı.

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Mert Baş’ın cenazesi ise otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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