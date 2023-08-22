Gaziantep’te motosiklet kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Gazinapte'in Şahinbey ilçesi Karataş- Düztepe yolu üzerinde 03.30 sıralarında iddiaya göre, 22 yaşındaki Mert Baş'ın kullandığı motosiklet, beton bariyerlere çarparak devrildi.
Sürücü Mert Baş olay yerinde hayatını kaybederken, arkasında oturan 1 çocuk babası 21 yaşındaki Ahmet Değirmenci ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ahmet Değirmenci’yi olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından 25 Aralık Devlet Hastanesine kaldırdı.
Mert Baş’ın cenazesi ise otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.