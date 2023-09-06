Gaziantep’te şafak operasyonu

Gaziantep'te uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen şafak operasyonu yapıldı. Baskında 20 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

KAYNAK: İHA
Gaziantep’te şafak operasyonu

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu tacirleri ve sokak satıcılarına yönelik şafak operasyonu yaptı.

ÇOK SAYIDA ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN

Toplam 200'ün üzerinde polisin katılımı, özel harekat, hassas burunlu dedektör köpek ve dron destekli operasyon ile kent merkezinde belirlenen mahalleler ablukaya alındı. Ekipler, operasyon çerçevesinde çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yaptı.

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TOPLAM 20 ŞÜPHELİYE YASAL İŞLEM

Ekiplerin koçbaşı ile girdiği adreslerdeki aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Operasyon sonucunda ise 11 şüpheli hakkında uyuşturucu madde ticaretinden, 9 şüpheli hakkında ise uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan yasal işlem başlatıldı.

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