Gaziantep'te silah kaçakçılığına 3 tutuklama

Kaynak: AA
Gaziantep'te silah kaçakçılığına 3 tutuklama

Gaziantep'te jandarma ekipleri silah kaçakçılığı operasyonu düzenledi. Operasyonda 3 zanlının tutuklandığı kaydedildi. Operasyonda, ruhsatsız 6 tabanca ve 3 av tüfeği, 122 tabanca fişeği, 16 av tüfeği fişeği, 23 tabanca yedek parçası, 4 cep telefonu ile SIM kart ele geçirildiği aktarıldı.

Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda silah kaçakçılığı suçlamasıyla 4 şüpheli hedef alındı. İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ile Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından gerçekleştirilen operasyonlar, Oğuzeli ve Şahinbey ilçelerinde eş zamanlı olarak düzenlendi.

Operasyonda dedektör köpeklerinin de katılımıyla yapılan aramalarda, ruhsatsız 6 tabanca ve 3 av tüfeği, 122 tabanca fişeği, 16 av tüfeği fişeği, 23 tabanca yedek parçası, 4 cep telefonu ile SIM kart ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı, biri ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Operasyon, silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında önemli bir adım olarak değerlendirildi.

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