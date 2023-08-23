Gaziantep'te Suriyeli 2 grup arasındaki satır ve sopalı kavga kamerada

DHA'nın haberine göre; kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Motosiklet parkı tartışması

Olay, İnönü Caddesi’nde bulunan bir iş yerinin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suriye uyruklu bir kişi, iş yerinin önüne park ettiği motosikleti nedeniyle iş yeri sahibi ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

İş yerine saldırdılar

Tartışmanın ardından kısa sürede toplanan kalabalık, esnafın dükkanına satır ve sopalarla saldırdı. Kavgayı ayırmak isteyen 2 kişi yaralanırken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralanan 2 kişiyi hastaneye kaldırırken, polis ekipleri ise şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kavga güvenlik kamerasında

Yaşanan olay, iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, Suriyelilerin iş yerine gelerek satır ve sopalarla işletme sahibini darbettiği ve kavgayı ayıran 2 kişinin yaralandığı görülüyor.