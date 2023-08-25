Suriyeliler kira ödememek için konteynerlere yerleşti

Deprem dönemi Türk vatandaşlarına çadırı bile çok görenler Suriyelilere tam dolu konteynerler verdi. Suriyeliler, kira ödememek için elektriğin, suyun bedava olduğu konteynerlere yerleşti.

Suriyeliler kira ödememek için konteynerlere yerleşti

Şubat ayında meydana gelen deprem felaketinin üzerinden aylar geçmesine rağmen Türk halkı barınma sorununu henüz çözebilmiş değil. Depremin yıkıcı etkisini ve kaybettiklerinin üzüntüsünü yaşayan bölge halkı, bunlar yetmezmiş gibi bir de kalacak yer sorunuyla baş etmek zorunda kalıyor.

Bölgede yaşayan vatandaşlarımız bu sorunu yaşarken, Suriyelilere ise eşyayla dolu konteynerler verilmesi tepkilere neden oldu.

Sosyal medyada paylaşılan ve gündem olan görüntülerde AFAD tarafından yapılan konteynerlere Suriyelilerin yerleştiği ortaya çıktı.

Suriyelilerin bu konteynerlere yerleşme nedeni de bir o kadar tepki çekti. Kira ödememek için AFAD tarafından verilen yapılara yerleşen Suriyelilerin hem bu yükten kurtuldukları, hem de elektrik ve suyu bedava kullandıkları belirtildi.

Daha önce de sık sık konteynerlerin Suriyelilere verildiği iddiası gündeme gelmiş ancak yetkililer tarafından yalanlanmıştı. Ancak bu sefer görüntülerin sosyal medyada, konteynerlere yerleşen Suriyeliler tarafından paylaşılması iddiaların doğru olduğu yorumlarının yapılmasına neden oldu.

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