Sınırlarımızdan her gün yüzlerce kaçak geçiyor. Merdiveni sırtlayan Suriyeliler sınıra koşuyor

Editör: İsa Karaarslan

Hükümetin olmayan göç stratejisi ve açık kapı politikası, Türkiye’yi yabancılar için durak merkezi haline getirdi.

Sınır güvenliğinin olmaması kaçak yollardan girişi daha cazip hale getirirken, özellikle Suriye sınırından paylaşılan görüntüler durumun ne hale geldiğini ortaya çıkardı.

Bakan Hulusi Akar’ın ‘o sınırdan kuş uçamaz’ sözlerinin aksine, merdivenini sırtlayan Suriyelilerin sınırda yer alan duvara koştuğu görüntüler neredeyse her gün paylaşılıyor. Bu videolara bir yenisi daha eklenirken, kaçakların merdivenlerle sınır duvarını aştığı ve dikenli telleri keserek Türkiye topraklarına giriş yaptığı görülüyor.

O anları sosyal medya hesaplarından paylaşan kaçaklar, böylece geride kalanlara da yol göstererek nereleri kullanmaları gerektiğini söylüyorlar.

BAKAN HULUSİ AKAR YALANLAMIŞTI

Konuyla ilgili geçtiğimiz sene konuşan Bakan Hulusi Akar ise ‘hudutların kevgire döndüğünü’ yalanlayarak ‘sınırımızdan kuş uçamaz açıklaması yapmıştı. Akar konuşmasında, ‘‘Önce sınırımız boyunca uzanan 276 km'lik tel örgülü aşılmaz bir duvar, ardından çukur, dikenli tel... Hat boyunca zırhlı araçlar sürekli devriyede... Nöbetçilerin yanı sıra insansız hava araçları ve gece görüş kameraları da devamlı kayıtta. Gün boyu süren gözlemlerim sonucunda şunu net olarak söyleyebilirim: "Hudutlar kevgire döndü" iddialarının gerçekle uzaktan yakından hiç ilgisi yok. Tek tük geçişler mutlaka oluyordur. Ancak kontrolsüz geçişlerin yaşandığı ilk dönemlerden kafamıza kazınan görüntülerin şu an sınırda yaşanması imkânsız’’ ifadelerini kullanmıştı.

2019 yılında da benzer açıklamalar yapan dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Sınırlarımızdan Allah'ın izni ile kuş uçmayacak" demişti.