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Gaziantep'te IŞİD operasyonu: 14 gözaltı

Gaziantep’te terör örgütü DEAŞ’a yönelik soruşturmada 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Haber Giriş: 27 Aralık 2022 Salı - 09:25
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Gaziantep'te terör örgütü IŞİD operasyonu: 14 gözaltı

Gaziantep'te IŞİD operasyonu: 14 gözaltı
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AA'da yer alan habere göre, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü DEAŞ içerisinde geçmiş dönemlerde faaliyet yürüttüğü, güncel örgütsel irtibatlarının devam ettiği ve örgüte eleman kazandırma faaliyetinde bulundukları tespit edilen bazı kişilere yönelik soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında 14 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

Sabah saatlerinde belirlenen adreslere baskın düzenleyen ekipler, bazı şüphelileri gözaltına aldı.

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