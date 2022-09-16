Gaziantep'te uyuşturucu ve tarihi eser operasyonu

Gaziantep'in Nizip ilçesinde yapılan operasyonda 12 kilo kubar esrar ele geçirilirken, Yavuzeli ilçesinde yapılan operasyonda ise tarihi eser niteliğinde sütün taşı, dibek taşı, öğütme taşı ve mimarı öğe ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda gözaltına alınan 2 şüpheli şahıstan 1'i tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti ile tarihi eser kaçakçılığına yönelik adli makamların koordinesiyle Nizip ve Yavuzeli ilçelerinde operasyon yaptı. Titiz planlama, takip ve çalışmalar sonucunda Nizip ilçesinde yapılan operasyonda 12 kilo kubar esrar bulunurken, Yavuzeli ilçesinde yapılan operasyonda ise tarihi eser niteliğinde 4 adet sütün taşı, 2 adet dibek taşı, 2 adet öğütme taşı, 7 adet mimarı öğe ile 400 TL suçtan elde edildiği belirlenen para ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli şahıslardan 1'i sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.



(Kaynak: İHA)