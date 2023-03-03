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Gaziosmanpaşa'da bir bina oluşan çatlaklar nedeniyle boşaltıldı

İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir bina, yan apartmanla arasında oluşan çatlak nedeniyle tedbir amaçlı boşaltılarak mühürlendi.

Haber Giriş: 3 Mart 2023 Cuma - 16:56
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Gaziosmanpaşa'da bir bina oluşan çatlaklar nedeniyle boşaltıldı

Gaziosmanpaşa'da bir bina oluşan çatlaklar nedeniyle boşaltıldı
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Yenimahalle 503. Sokak'ta bulunan bir bina, iddiaya göre yan tarafındaki inşaat çalışması nedeniyle kaydı. İnşaat alanına doğru hafif yana yatan bina ile bitişiğindeki apartman arasında çatlak oluştu.

Bunun üzerine sokağa gelen Gaziosmanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, güvenlik amacıyla binayı boşaltarak mühürledi. Daha sonra ekipler tarafından binanın çevresine güvenlik şeridi çekildi.

Zabıta ekiplerinin dün binayı tahliye ettiğini belirten mahalle sakinlerinden Hülya Karakaya, binadaki çatlağın neden kaynaklandığını bilmediklerini söyledi.

Boşaltılan binanın emniyetli olup olmadığı, uzman ekipler tarafından yapılacak inceleme sonucunda belirlenecek. (AA)

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