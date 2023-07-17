Gazlı içeceklere zam geldi. İşte zamlı fiyatlar

Meclisten geçen KDV ve ÖTV zamlarından sonra gazlı içecek grubuna zam geldi

Gazlı içeceklere zam geldi. İşte zamlı fiyatlar

KDV ve ÖTV oranlarında yapılan devasa artışlardan sonra hemen her ürünün zamlanmasından kola ve gazlı içeceklerde nasibini aldı.

Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, kola ve gazlı içecek fiyatlarına zam yapıldığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Edinilen bilgilere göre 2.5 litre Kola’nın fiyatı 43 TL oldu.

Meclisten geçen vergi düzenlemesinin ardından kola ve gazlı içeceklerin fiyatı şu şekilde oldu:

2.5 litrelik kola ve gazlı içecekler 43 TL

2.5 litrelik gazoz 41.5 TL

1.75 litrelik kola ve gazlı içecekler 32 TL

1 litrelik içecekler 25 TL

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