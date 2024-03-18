Gazze 'en büyük açık hava mezarlığına' dönüştü

AB dışişleri bakanları, 21-21 Mart'ta gerçekleşecek AB liderler zirvesi öncesi Belçika'nın başkenti Brüksel'de toplandı.

Bakanların ağırlıklı gündeminde Ukrayna'ya askeri yardımların çoğaltılması ve sürdürülebilir desteğin nasıl sağlanacağının planlanması ile İsrail'in Gazze'ye saldırıları karşısında şehirde giderek kötüleşen insani durum yer alıyor.

Borrell'in başkanlığındaki toplantının bir bölümüne ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da video konferansla katılım sağlayacak.

Borrell, Gazze'deki durumla ilgili, "Gazze, savaştan önce en büyük açık hava hapishanesiydi. Bugün ise en büyük açık hava mezarlığı. On binlerce insan için bir mezarlık ama aynı zamanda uluslararası insancıl hukukun en önemli ilkelerinin birçoğu için de bir mezarlık." ifadelerini kullandı.

AB ile İsrail arasındaki Ortaklık Anlaşması'nın askıya alınması hususunun da İspanya ve İrlanda'nın talebiyle bakanlar tarafından ele alınacağını söyleyen Borrell, bugünkü toplantıda yalnızca bu konuda siyasi tartışma yapılacağını, karar alınmayacağını belirtti.