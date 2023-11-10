Gazze enkaz altında. Enkaz altındaki 2 binden fazla kişinin bin 400'ü çocuk

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze'ye yönelik saldırılar sonucu enkaz altında 1400’ü çocuk 2 bin 650 kişinin bulunduğu yönünde kayıp ihbarı aldıklarını açıkladı.

KAYNAK: AA
Gazze enkaz altında. Enkaz altındaki 2 binden fazla kişinin bin 400'ü çocuk

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıyla ilgili her geçen an yeni bir gelişme yaşanıyor. Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, düzenlediği basın toplantısında, İsrail’in devam eden saldırıları nedeniyle yaşanan can kayıpları ve insani krizin boyutlarına ilişkin bilgi verdi.

ABD'de ise Gazze'deki çatışmalarda her gün dört saatlik ara verileceğini duyurdu.

İsrail’in son 24 saatte gerçekleştirdiği saldırılarda 243 kişinin daha hayatını kaybettiğini aktaran Kudra, Gazze Şeridi’nde 7 Ekim’den bu yana ölenlerin sayısının 4 bin 412’si çocuk, 2 bin 918’i kadın olmak üzere 10 bin 812’ye çıktığını belirtti.

İsrail ordusunun saldırılarında 26 bin 905 kişinin yaralandığını aktaran Kudra, 7 Ekim’den bu yana enkaz altında 1400'ü çocuk 2 bin 650 kişi bulunduğu yönünde kayıp ihbarı aldıklarını kaydetti.

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