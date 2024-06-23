Gazze’de 15 Filistinli hayatını kaybetti

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın aktardığına göre, İsrail savaş uçakları, Gazze kent merkezi ve Es-Sabra Mahallesi'ne yoğun hava saldırıları düzenledi. Bu saldırılarda 8 Filistinli yaşamını yitirdi, birçok kişi de yaralandı.

İsrail'in Gazze'deki Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeyindeki elektrik santrali yakınındaki bir grup Filistinliyi hedef aldığı saldırıda ise 2 kişi öldü, birçok yaralı olduğu belirtiliyor.

Ayrıca İsrail savaş uçakları ve topçuları, Gazze kent merkezinde bulunan el-Cevhera adlı binaya yakın bir evi vurdu. Bu saldırıda 3 Filistinli hayatını kaybetti, aralarında kadın ve çocukların da olduğu çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze'nin Eş-Şati Mülteci Kampı'nda da İsrail'in benzer bir saldırı düzenlediği bildiriliyor. Bu saldırıda en az 2 kişi öldü, birçok yaralı olduğu belirtiliyor.

İsrail topçuları, aralıklı olarak Refah kent merkezini ve güneyini hedef alırken, aynı zamanda İsrail uçakları da Refah'ın kuzeyindeki bir eve hava saldırısı düzenledi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'nın 20 Haziran tarihli açıklamasına göre, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 517'si çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 551 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 85 bin 911 Filistinlinin ise yaralandığı belirtilmişti.

Bölgedeki enkaz altında halen binlerce kişinin olduğu ve sivil altyapının da hedef alındığı vurgulanmaktadır.