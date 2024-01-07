Gazze'de 2 gazeteci daha öldürüldü

İsrail ile HAMAS arasında çatışmalar şiddetlenirken ölü sayısı da her geçen gün artıyor. Bugün itibariyle Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 22 bin 835 olurken, sayının daha da yükseleceği konusunda herkes hemfikir olmuş durumda.

Öte yandan İsrail'in gazetecilere yönelik saldırıları da devam ediyor. Gazze Sağlık Bakanlığı'na göre İsrail hava saldırısında Filistin topraklarında iki gazeteci daha öldürüldü.

Bakanlık ve sağlık görevlileri, AFP haber ajansının video spikeri Mustafa Thuria ve El Cezire'nin Gazze bürosu şefinin oğlu Hamza Wael Dahdouh'un arabada seyahat ederken öldürüldüğünü açıkladı.