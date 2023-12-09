Gazze'de 2 kadın gazeteci daha öldürüldü

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nin Han Yunus ve Gazze kentlerine düzenlediği hava saldırılarında 2 kadın gazeteci daha hayatını kaybetti.

KAYNAK: AA
Gazze'de 2 kadın gazeteci daha öldürüldü

Gazze'deki hükmetin basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Filistinli kadın gazeteci Ula Atallah'ın, İsrail savaş uçaklarının Gazze kentinin doğusundaki Ed-Derc Mahallesi'nde düzenlediği saldırıda bir akrabasının evinde yaşamını yitirdiği duyuruldu.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, aynı evde bulunan Atallah'ın ailesinden bazı kişilerin de hayatını kaybettiği aktarıldı.

Daha önce Anadolu Ajansı (AA) muhabiri olarak da görev yapan Atallah, çeşitli yerli ve uluslararası basın kuruluşlarında çalışmıştı.

Öte yandan Filistin Gazeteciler Sendikasından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Han Yunus kentine düzenlediği hava saldırısında gazeteci Dua el-Cebbur'un eşi ve çocuklarıyla beraber hayatını kaybettiği belirtildi.

Filistinli Gazeteciler Sendikası Başkan Yardımcısı Ömer Nezzal, Cebbur'un yerel "Medya Gözü Ağı"nda görev yaptığını aktardı.

Buna göre İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda ölen basın mensubu sayısı 9'u kadın 84'e yükseldi.

Gazze'deki hükumet, dün yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında 7 Ekim'den bu yana 82 gazetecinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

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