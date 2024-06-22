Gazze’de 48 saatte 120 Filistinli öldü

Kaynak: AA
Gazze’de 48 saatte 120 Filistinli öldü

İsrail'in Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği saldırılarda son 48 saatte 120 Filistinli hayatını kaybetti, 258 kişi de yaralandı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan son açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının son 48 saat içinde şiddetlendiği bilgisi verildi.

Bakanlık, İsrail ordusunun bu süreçte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği 6 saldırının "katliam" olarak nitelendirildiğini belirtti. Bu saldırılarda 120 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 258 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Özellikle 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana devam eden İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının toplamında ise ölenlerin sayısının 37 bin 551'e, yaralı sayısının ise 85 bin 911'e yükseldiği vurgulandı. Açıklamada ayrıca, hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak İsrail engelleri nedeniyle sağlık ekiplerinin ve sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı bilgisi paylaşıldı.

Son dönemde artan şiddet olaylarıyla birlikte Gazze'deki insanlık dramının derinleştiği ve uluslararası toplumun bu duruma acilen müdahale etmesi gerektiği vurgulandı.

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