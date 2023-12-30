Gazze'de 84 günde 106 gazeteci öldü

Kaynak: AA
Gazze'de 84 günde 106 gazeteci öldü
İsrail güçleri, şiddetli saldırılarını devam ettirdiği Gazze’de 84 günde, 106 Filistinli gazeteciyi öldürdü.

Gazze hükümetinin Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki En-Nusayrat Mülteci Kampına düzenlediği saldırıda bir gazetecinin daha hayatını kaybettiği aktarıldı.

Açıklamada, saldırıda El-Kuds Kanalı muhabiri Cebr Ebu Hedrus'un yaşamını yitirdiği, böylece Gazze'de 7 Ekim'den bu yana yaşamını yitiren gazetecilerin sayısının 106'ya yükseldiği ifade edildi.

Medya Ofisinden daha önce yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'de gazetecileri, "Filistin anlatısını susturmak, gerçekleri gizlemek, haber ve bilgilerin bölgesel ve uluslararası kamuoyuna ulaşmasını engellemek amacıyla kasıtlı olarak öldürdüğü" iddia edilmişti.

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