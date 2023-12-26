Gazze’de can kaybı 20 bin 915’e yükseldi

Kaynak: AA
Gazze’de can kaybı 20 bin 915’e yükseldi
İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 20 bin 915’e yükseldi.

İsrail ordusunun karadan, havadan ve denizden ablukaya aldığı Gazze’de ölü sayısı artmaya devam ediyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail’in son 24 saatte gerçekleştirdiği 18 saldırıda 241 kişinin yaşamını yitirdiği, 382 kişinin yaralandığı belirtildi. Açıklamada, saldırıların başladığı 7 Ekimden bu yana yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısının 20 bin 915’e yaralı sayısının ise 54 bin 918’e çıktığı belirtildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta bulunan Nasır Hastanesi çevresine yapılan saldırıların Şifa Hastanesi’ne yönelik saldırılara dönüşeceğinden dolayı endişe duyduğunu belirtti.

Kudra, uluslararası kurumlara hastanedeki sağlık personelinin, yaralıların, hastaların ve yerinden edilen binlerce sivilin korunması çağrısında bulundu.

Ayrıca, Kudra uluslararası kurumlardan Şifa Hastanesi’nin yeniden faaliyete geçmesi için gerekli olan ilaç ve yakıtın sağlanmasını talep etti.

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