Gazze’de can kaybı 21 bin 110’a yükseldi

İsrail ordusunun havadan, karadan ve denizden ablukaya alarak saldırılarını devam ettirdiği Gazze Şeridi’nde can kaybı her geçen gün artmaya devam ediyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail’in son 24 saatte gerçekleştirdiği 16 saldırıda 195 kişinin yaşamını yitirdiği, 325 kişinin yaralandığı aktarıldı. Saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısının 21 bin 110’a, yaralı sayısının ise 55 bin 243’e yükseldiği kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta bulunan Nasır Hastanesi çevresine saldırılarını yoğunlaştırdığı, saldırıların Şifa Hastanesi’ne yönelik saldırılara dönüşmesinden endişe edildiği vurgulandı. Uluslararası kurumlara hastanedeki sağlık personelinin, yaralıların, hastaların ve yerinden edilen binlerce sivilin korunması için çağrıda bulunuldu.

Diğer yandan, uluslararası kurumlardan Şifa Hastanesi’nin yeniden faaliyete geçmesi için gerekli olan ilaç ve yakıtın sağlanması talep edildi.