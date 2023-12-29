Gazze’de can kaybı 21 bin 507’ye çıktı

Kaynak: İHA
Gazze’de can kaybı 21 bin 507’ye çıktı
İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 21 bin 507’ye çıktı.

İsrail ordusunun karadan, havadan ve denizden ablukaya alarak saldırılarını devam ettirdiği Gazze’de can kaybı artmaya devam ediyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail’in son 24 saatte gerçekleştirdiği saldırılarda 187 kişinin yaşamını yitirdiği, 312 kişinin yaralandığı belirtildi.

Saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısının 21 bin 807’ye, yaralı sayısının ise 55 bin 915’e yükseldiği kaydedildi.

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HAMAS HEYETİ MISIR’A GİDECEK

Adı açıklanmayan bir Hamas yetkilisinin yaptığı açıklamada, arabuluculuk yürüten Mısır'ın Gazze'deki savaşı sona erdirecek ateşkes planını incelemek üzere bir heyetin bugün Kahire'ye gideceğini açıkladı.

Yetkili, "Hamas siyasi bürosundan üst düzey bir heyet, Mısırlı yetkililerle görüşmek üzere Kahire'yi ziyaret edecek" ifadelerini kullandı. Yetkili, görüşmelerin serbest bırakılacak Filistinli mahkumların sayısının yanı sıra İsrail ordusunun Gazze'den tamamen çekilmesine yönelik adımlara dikkat edeceğini söyledi.

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