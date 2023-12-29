İsrailli radikallerin hedefindeki İsrailli isim kim. İsrail istihbaratından bomba iddia sızdı

Dış politikalar uzmanı Ardan Zentürk, bugün YouTube hesabından yaptığı açıklamada, İsrailli faşist yetkililerin, hedefe koyduğu İsrailli üst düzey yetkiliyi açıkladı.

Ardan Zentürk'ün İsrail basınından aktardığına göre, İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir tarafından ölüm tehditleri alıyor.

Zentürk yayınına, İsrail’in 7 Ekim tarihinden beri Filistin’e yönelik gerçekleştirdiği saldırıları katliam olarak adlandırırken, İsrail'in son durumuyla alakalı bilgiler verdi.

İsrail’in savaşın başında, Filistin’i kolaylıkla işgal edebileceklerini ve Hamas üyelerini kolaylıkla öldürebileceklerini, ancak savaşın gidişatının, İsrail’in tahmin ettiği gibi gitmediğini belirtti.

İsrail saldırılarındaki can kayıplarına da değinen Zentürk, saldırılarda şimdiye kadar 21 binin üzerinde masum sivilin hayatını kaybettiğini ve bunların çoğunluğunun kadın ve çocuk olduğunun altını çizerken, aynı zamanda 56 bin kişinin de yaralandığını söyledi.

Zentürk, savaşta yaralanan İsrailli asker sayısının da 10 bini geçtiğini söylerken, 4 bin İsrailli askerin ise öldürüldüğünü belirtti.

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ile Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir arasında gerçekleşen bir toplantıyı daha önce anlattığını belirten Zentürk, bu toplantının şifrelerini açıkladı.

Toplantıda, bir Filistin mülteci kampındaki camide İsrailli bir askerin Yahudi ilahisinin söylememesinin tartışıldığını belirten Zentürk, asker hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in bu duruma tepki göstererek, Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi’yi “O çocukların başı belaya girer de görevlerinden olurlarsa, senin de başın belaya girer” diye tehdit etiğini belirtirken, Halevi’nin ise buna karşılık, “Sen beni burada tehdit edemezsin” diye cevap verdiğini belirtti. Netenyahu’nun ise, “Cevabınızı aldık” deyip toplantıyı terk ettiğini söyledi.

Zentürk, “Sonuç olarak İsrail ordusu da oradaki kurmaylar da görüyorlar durumlarını sürekli ölen askerler var ve bu tür bir topyekün savaşla o bölgede tam kontrolü sağlamak mümkün değil” dedi.

Savaşın bir de Batı Şeria yüzünün olauğunu belirten Zentürk, yine faşist lider Itamar Ben-Gvir tarafından silahlandırılmış bir terör olduğunu belirtti ve bunun tüm dünyadan tepki topladığını söylerken, “İsrail ordusu o bölgeye çok değerli bir komutanını Merkez komutanı olarak atadı ve O adam da görevini adam gibi yapmaya çalışıyor” dedi.

"Yani Batı Şeria'daki masum sivil olaylara karışmamış Filistinlilerin hayatını bu saldırganlardan korumaya çalışıyor şimdi ipin koptuğu noktayı anlatıyorum size iyi dinleyin bakın neler oluyor.

İsrail iç güvenlik Teşkilatı var, (Şin Bet) onun başkanı var “Ronen Bar” bir mektup yazdı, kime? Netanyahu'ya, Izak Kherson’ya, Cumhurbaşkanı ve bağlantılı Bakanlara!

Diyor ki; aşırı sağcı Yahudi gruplar Batı şeria'da görevli üst düzey komutan Korgeneral Yahuda Fox'a dönük bir suikast saldırısı hazırlığındadır, gereken önlemlerin alınmasına.

Diyor ki mektupta; 'Radikal aşırı sağ silahlı Radikal Yahudi gruplar General Fox'a dönük çok ağır eleştirilerde bulunuyorlar. Bu ifadelerinde generalin yaşamına dönük neler yapılacağı da tartışılıyor. Suikast komplosu küçük ve dar bir grup tarafından yapıldı. Bu grup aşırıcı haham Khan yanlısı siyasetin içinden geliyor.'

Bu tehditlerin nedeni General Fox'un geçtiğimiz haftalarda Filistin yerleşim bilimlerine dönük saldırılar yapan Radikal yerleşimcileri gözaltına alıp adaletin önüne çıkarmasıdır” dedi.

Zentürk devamında, söz konusu komutanın ölüm tehditlerinin almasının nedeni olarak, “Hükümet tarafından 7 Ekim'den hemen sonra bölgede sivillere dağıtılan silahların geri toplamasıdır” dedi.

Zentürk devamında, aşırı sağcı Yahudi gruplar hükümetin de içinden aldıkları destek çerçevesinde açık seçik net olarak artık İsrail ordusunun bir Korgeneralini öldürecek düzeye gelmiş olduklarını belirtti.

Zentürk, “Muhalefet lideri Yair Lapid diyor ki ‘Kahraman ve vatanına bağlı bir asker kendisinin hayatına dönük tehditler Radikal dinci siyasi hareketin ne ölçüde tehlikeli olduğunu göstermesi bakımından önemlidir’ diyor ve bu anlamda da aynı komutanın 4 ay önce 19 yaşındaki bir Filistinli genci öldüren iki Radikal yerleşimi tutukladığı ve 20 yıl hapis cezasının çarptırılmasını sağladığını da hatırlatalım” dedi.

İsrail'in bünyesindeki aşırı sağcı faşist unsurlarla normal ordu kurmayları arasındaki mücadelenin bilinmeyen yönleri olup olmadığını konusunda fikrini olmadığını belirten Zentürk, bu mücadelenin darbeye kadar gidip gitmeyeceğini göreceğimizi belirtti.