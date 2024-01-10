Gazze'de can kaybı 23 bin 357'ye yükseldi

İsrail'in Gazze’ye sivil ayrımı gözetmeksizin düzenlediği saldırılarda bilanço ağırlıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in saldırıları sebebiyle son 24 saatte 147 kişinin yaşamını yitirdiği, 243 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Çok sayıda yaralının hala enkaz altında mahsur kaldığı ve yollarda olduğu, ambulans ve sivil savunma ekiplerinin yaralılara ulaşamadığı ifade edildi.

Son verilerle birlikte İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim'den bugüne kadar Gazze Şeridi'nde yaşamını yitirenlerin sayısının 23 bin 357'ye, yaralananların sayısının ise 59 bin 410'ya yükseldiği ifade edildi.

GAZZE’DE SON DURUM

İsrail'in, Hamas'ın 7 Ekim baskınına 'misilleme' diye Gazze’yi hava, kara ve denizden abluka altına almasının üstünden üç ay geçti.

Askeri analistlerin "yakın tarihin en tahrip edici, en kanlı ve en ölümcül saldırıları" olarak tanımladığı saldırı süreci, geride on binlerce ölü ve yaralı ve BM verilerine göre, 1,9 milyon yerinden edilmiş kişi ile hayalet kenti andıran, harabeye dönmüş bir Gazze bıraktı.

Savaşın üçüncü ayı geride kalırken; Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki İsrail hükümeti, "Hamas yok edilene kadar" saldırıların süreceğini belirtiyor.