Gazze'de can kaybı 24 bin 448'e çıktı

Kaynak: İHA
Gazze'de can kaybı 24 bin 448'e çıktı
İsrail’in saldırılarını devam ettirdiği Gazze’de son 24 saatte 163 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 24 bin 448’e yükseldi.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik sivil ayrımı gözetmeksizin düzenlediği saldırılar 103'üncü günde devam ediyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in saldırılarında son 24 saatte 163 kişinin yaşamını yitirdiği, 350 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

Çok sayıda yaralının hala enkaz altında ve yollarda mahsur kaldığı, ambulans ve sivil savunma ekiplerinin yaralılara ulaşamadığı ifade edildi.

Son verilerle birlikte İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim'den bugüne kadar Gazze Şeridi'nde yaşamını yitirenlerin sayısının 24 bin 448’e, yaralı sayısının ise 61 bin 504’e yükseldiği belirtildi.

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