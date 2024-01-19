Gazze'de can kaybı 24 bin 762’ye yükseldi

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik sivil ayrımı gözetmeksizin düzenlediği saldırılar 105. günde devam ederken, can kaybı artıyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in saldırılarında son 24 saatte 142 kişinin yaşamını yitirdiği, 278 kişinin de yaralandığı duyuruldu.

Çok sayıda yaralının hala enkaz altında ve yollarda mahsur olduğu, ambulans ve sivil savunma ekiplerinin yaralılara ulaşamadığı ifade edildi.

Son verilerle birlikte İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde yaşamını yitirenlerin sayısının 24 bin 762’ye, yaralı sayısının ise 62 bin 108’e yükseldiği belirtildi.

“İSRAİL ESİRLERİ BULMAK İÇİN MEZARLIĞI TAHRİP ETTİ”

Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus şehrine yönelik saldırılarını yoğun bir şekilde devam ettiren İsrail ordusu, mezarlıkları hedef almaya başladı. İş makineleriyle Nasır Hastanesi yakınlarındaki bir mezarlıkta tahriplere neden olan İsrail güçleri’nin mezarları kazarak cansız bedenleri toprak altından çıkardığı iddia edildi.