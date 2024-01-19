Erdoğan. Netanyahu günümüzün Führer'i

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yalova Sefine Tersanesi'nde "Mavi Vatana Güç: Yeni Deniz Platformları Teslimat Töreni'nde konuşma gerçekleştirdi.

Yaptığı konuşmada, savunma sanayiinin geliştirilmesinin önemli olduğuna değinen Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) sınır dışında sürdürdüğü operasyonlara vurgu yaptı.

Sınırlarımızın içinde ve dışında terör operasyonlarımızı rahatlıkla gerçekleştirebiliyoruz diyerek sözlerine başlayan Erdoğan, "Suriye ve Irak'taki terör bataklıkları tamamen kurutuluncaya kadar teröre karşı verdiğimiz mücadeleyi kararlılıkla devam ettireceğiz." ifadelerini kullandı

GAZZE YÖNELİK SALDIRILAR ÜZERİNDEN BATIYA YÜKLENDİ

Devamında, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü saldırılara değinen Erdoğan, "İnsan hak ve hürriyetleri konusunda sağa sola karne düzenleyenler, tam 105 gündür vahşice öldürülen çocukları, bebekleri, kadınları görmedi" diye konuştu.

Sözlerine devam eden Erdoğan "Günümüzün Führer'i Netanyahu'nun ve gözünü kan ve kin bürümüş ekibinin Filistin halkına yönelik soykırıma varan barbarlıklarını sadece izlemekle yetindiler."