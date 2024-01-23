Gazze'de can kaybı 25 bin 490’a yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne gerçekleştirdiği saldırıları ara vermeden sürdürürken can kaybı da artıyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in saldırıları sebebiyle son 24 saatte 195 kişinin yaşamını yitirdiği, 354 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Açıklamada, çok sayıda yaralının enkaz altında ve yollarda mahsur kaldığı belirtilirken arama kurtarma, ambulans ve sivil savunma ekiplerinin yaralılara ulaşmaya çalıştığı ifade edildi.

Bakanlık açıklamasında, İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde yaşamını yitirenlerin sayısının 25 bin 490’a, yaralananların sayısının ise 63 bin 354’e yükseldiği aktarıldı.