Gazze’de can kaybı 26 bin 751’e çıktı

Kaynak: İHA
Gazze’de can kaybı 26 bin 751’e çıktı
İsrail’in Gazze Şeridi’ne gerçekleştirdiği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 26 bin 751’e, yaralananların sayısı ise 65 bin 636’ya yükseldi.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne sivil ayrımı gözetmeksizin düzenlediği saldırıları 116 gündür sürerken, can kaybı giderek artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun düzenlediği saldırılar nedeniyle son 24 saatte gerçekleştirilen saldırılarda 114 kişinin yaşamını yitirdiği, 249 kişinin de yaralandığı ifade edildi. Saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bugüne kadar can kaybının 26 bin 751’e, yaralananların sayısının ise 65 bin 636’ya yükseldiği aktarıldı.

BLİNKEN 7 EKİM'DEN BU YANA 6. KEZ İSRAİL'İ ZİYARET EDECEK

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in 7 Ekim'den bu yana 6. kez İsrail'i ziyaret edeceği paylaşıldı. Blinken'in 3-5 Şubat arasında İsrail'de olacağı öğrenildi.

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