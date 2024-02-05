Gazze'de can kaybı 27 bin 478'e yükseldi

İsrail'in, Gazze Şeridi’ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 113 artarak 27 bin 478’e yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 122 gündür devam eden saldırılarına ilişkin bilgiler verildi.

Son 24 saatte 113 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 205 Filistinlinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail tarafından Gazze'de 7 Ekim'den bu yana gerçekleştirilen saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısının 27 bin 478'e, yaralı sayısının da 66 bin 835'e yükseldiği kaydedildi.

Yapılan açıklamada, hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğunu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı belirtildi.