Gazze'de can kaybı 31 bin 819'a yükseldi

Kaynak: AA
Gazze'de can kaybı 31 bin 819'a yükseldi
İsrail güçlerinin, yardımların ulaşmasını önleyerek kıtlığa mahkum ettiği Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda can kaybı son 24 saatte 93 artarak 31 bin 819'a yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 165 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 93 Filistinlinin daha yaşamını yitirdiği, 142 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yaptığı saldırılarda ölenlerin sayısının 31 bin 819'a, yaralı sayısının da 73 bin 934'e ulaştığı bildirildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölü insanların bulunduğu ancak İsrail ordusunun engellemesi yüzünden sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.

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