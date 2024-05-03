Gazze'de can kaybı 34 bin 622'ye yükseldi

Kaynak: İHA
Gazze'de can kaybı 34 bin 622'ye yükseldi
İsrail’in Filistin’e yönelik 210 gündür devam eden saldırıların sonucunda, Gazze’de yaşamını yitirenlerin sayısı 34 bin 622’ye, yaralıların sayısı ise 77 bin 867’ye yükseldi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları, 7 Ekim’den beri sürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte sivillere üç saldırı düzenlediği, bu saldırılarda 26 kişinin hayatını kaybettiği ve 51 kişinin yaralandığı belirtildi.

Gazze’de yaşamını yitirenlerin sayısı 34 bin 622’ye, yaralananların sayısının ise 77 bin 867’ye yükseldi.

i-1.webpBirleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı’nın yaptığı açıklamada, (UNRWA, "10 binden fazla kadın öldürüldü, 19 binden fazla kadın yaralandı. Her gün 37 çocuk annesini kaybediyor. Durum korkunç. 155 binden fazla hamile ve emziren annenin su ve hijyen malzemelerine ciddi şekilde sınırlı erişimi var" ifadeleri kaydedildi.

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