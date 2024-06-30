Gazze'de can kaybı 37 bin 877'ye yükseldi

Kaynak: AA
Gazze'de can kaybı 37 bin 877'ye yükseldi

İsrail’in Gazze’ye 7 Ekim 2023'ten beridir yaptığı saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı, son 24 saatte 43 artarak 37 bin 877'ye çıktı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 268 gündür devam eden saldırılarına dair bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saat içinde İsrail ordusunun Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 3 "katliam" gerçekleştirdiği ve bu saldırılarda 43 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 111 kişinin yaralandığı bildirildi.

7 Ekim 2023 tarihinden bu yana İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 37 bin 877'ye, yaralananların sayısının ise 86 bin 969'a ulaştığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetler bulunduğu ancak sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin İsrail'in engellemeleri nedeniyle cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.

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