Gazze'de can kaybı 4 bin 13'ye yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in Gazze Şeridi'ne gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 4 bin 137’ye yükseldiğini açıkladı.

KAYNAK: İHA
Gazze'de can kaybı 4 bin 13'ye yükseldi

İsrail-Hamas arasında 7 Ekim’de başlayan çatışmalar 14’üncü gününde devam ederken, can kaybı artıyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının bin 661'i çocuk olmak üzere 4 bin 137'ye yükseldiği bildirildi.

Yaralananların sayısının ise 4 bin 232'sinin çocuk olmak üzere 13 bin 162'ye ulaştığı aktarıldı. Saldırılarda 521 ailenin yok olduğu vurgulandı.

Ayrıca sağlık tesislerine 25 saldırı gerçekleştirildiği, 42 sağlık çalışanının hayatını kaybettiği ifade edildi.

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