Filistin Sağlık Bakanlığı acı tabloyu açıkladı: 720'si çocuk 1400 kişi kayıp ya da enkaz altında

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail-Filistin çatışmaları sürecinde kayıplarla ilgili bilgilendirmede bulundu.

BİNALARIN ENKAZI ALTINDA ÇOK SAYIDA KİŞİ VAR

Independent Türkçe'nin yer verdiği bilgilere göre, İsrail saldırıları ve uyguladığı ablukanın tetiklediği yakıt eksikliği nedeniyle 7 hastane ve 21 sağlık merkezinin hizmet dışı kaldığı kaydedildi. Ayrıca, binaların enkazında ulaşılamayan çok sayıda kişi bulunduğunu ve 720'si çocuk en az 1400 kişinin kayıp olduğunu açıkladı.

ACİL TIBBİ MALZEME VE YAKIT LAZIM

İsrail saldırılarında 46 sağlık personelinin öldürüldüğünü, 85'inin de yaralandığını belirten Bakanlık, 23 ambulansın kullanılmaz hale geldiğini aktardı.

Hastanelerde malzeme eksikliğine işaret edilen açıklamada uluslararası topluma Gazze'ye tıbbi malzeme ve yakıt girişi yapılması çağrısında bulunuldu.