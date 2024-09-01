Gazze'de can kaybı 40 bin 738 oldu

Düzenleme: Kaynak: AA
Gazze'de can kaybı 40 bin 738 oldu

İsrail Ordusu tarafından gece gündüz bombardıman altında tutulan Gazze'de son verilere göre can kaybı 40 bin 438 oldu.

Gazze'de 7 Ekim'den bu yana can kaybı durmaksızın artmaya devam ediyor. 331 gündür devam eden saldırılar sonucunda en fazla zararı sivil halk aldı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 331 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde son 24 saatte gerçekleştirdiği 3 katliamda 47 kişinin öldüğü, 94 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 40 bin 738'e, yaralı sayısının da 94 bin 154'4 yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.

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