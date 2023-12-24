Gazze'de hasar gören hastane sayısı açıklandı

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Ayşe Memiş
Gazze'de hasar gören hastane sayısı açıklandı
İsrail ile devam eden savaşta Gazze'de şimdiye kadar 138 hastanenin hedef alındığı açıklandı.

Gazze'deki HAMAS Hükümeti Enformasyon Bürosu, yayınladığı bir bildiriyle, İsrail'in sağlık merkezlerini de kendi meşru hedefi olarak gördüğünü belirtti.

HAMAS Enformasyon Bürosu Başkanı İsmail es-Sevabite "İsrail baştan bu güne hastane ve sağlık merkezlerine karşı savaş açtı. Sağlık ve tedavi bölümleri İsrail'in meşru hedeflerinden sayılıyor" dedi.

İsmail es-Sevabite ayrıca, İsrail'in yakıt ve ilaç yardımlarının ulaştırılması yolunda engel oluşturması yüzünden çeşitli hastalıkların baş gösterdiklerini belirterek "Savaşın başından bu yana Gazze'de 138 hastane ve sağlık merkezi İsrail Ordusu tarafından hedef alındı ve böylece büyük veya küçük olarak zararlara uğradılar" dedi.

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