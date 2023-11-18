Gazze'de iletişim ve internet hizmetleri kısmen verilmeye başladı

Telekomünikasyon şirketlerinden yapılan yazılı açıklamada, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) aracılığıyla sınırlı miktarda yakıt sağlanmasının ardından Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde sabit, hücresel ve internet iletişim hizmetlerinin kısmen verildiği belirtildi.

Açıklamada, önümüzdeki dönemde de hizmetlerin mevcut haliyle devamlılığının, düzenli olarak yeterli miktarda akaryakıt sağlanmasına bağlı olduğu ifade edildi.

Filistin'de faaliyet gösteren telekomünikasyon şirketleri, 16 Kasım'da ana santrallerde enerji üretmek için gereken yakıtın tükenmesi nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki iletişim ve internet hizmetlerinin kesintiye uğradığını duyurmuştu.