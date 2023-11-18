44 Türk Gazze’den tahliye edildi

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bugün Refah Sınır Kapısı’ndan geçen 44 Türk vatandaşı Mısır’a ulaştı.

KAYNAK: AA
44 Türk Gazze’den tahliye edildi

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırıları 43. gününde artarak devam ederken, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli yaptığı açıklamada, 44 vatandaşımızın Gazze’deki Refah Sınır Kapısı’ndan geçerek Mısır’a ulaştığını duyurdu.

"REFAH SINIR KAPISI’NDAN GEÇEN 44 KİŞİ ÖĞLE SAATLERİNDE MISIR’A ULAŞMIŞTIR"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli açıklamasında şu sözlere yer verdi:

"Gazze’deki gelişmelerin başlamasının hemen ardından 30 vatandaşımız ve yakınının ülkemize gelmeleri sağlanmıştı. Bilahare, Refah Sınır Kapısı’nın kapatılması üzerine tahliyeler kesintiye uğramıştı.

Tahliye bekleyen vatandaşlarımız, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları ve aile yakınlarının Mısır üzerinden ülkemize getirilebilmelerini teminen girişimlerimiz bir süredir devam etmekteydi.

Bu çerçevede, bugün (18 Kasım) Refah Sınır Kapısı’ndan geçen 44 kişi öğle saatlerinde Mısır’a ulaşmıştır. Sayının gün içinde artması muhtemeldir.

Sınırda diplomatlarımızca karşılanan söz konusu grup, önce Kahire’ye getirilecek ve buradan havayoluyla ülkemize intikal edecektir.

Gazze’deki vatandaşlarımızın tamamının tahliyesini güvenli şekilde ve en kısa zamanda sonuçlandıracağımıza inanıyoruz.

Öte yandan, yeni bir grup Filistinlinin tedavi amaçlı Gazze’den ülkemize getirilebilmeleri için ilgili kurumlarımızla işbirliği halinde çalışmalarımız sürmektedir."

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