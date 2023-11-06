Gazze'de ölenlerin sayısı 10 bini geçti

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 10 bini geçti. Öldürülenlerin 4 bin 104'ü çocuk.

Gazze'de ölenlerin sayısı 10 bini geçti

İsrail ile Filistin arasında çatışmalar şiddetlenerek devam ediyor. Tüm dünyanın gözü bölgeye çevrilmiş durumda.

İsrail tarafı özellikle sivilleri hedef alırken Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı da 10 bin 22'ye yükseldi.

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