Gazze'de ölü sayısı 22 bin 835'e yükseldi

Kaynak: AA
Gazze'de ölü sayısı 22 bin 835'e yükseldi
İsrail ile savaş halinde olan Gazze'de ve Filistin genelinde ölü sayısı giderek artıyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı 22 bin 835 oldu.

7 Ekim'den bu yana Filistin topraklarında devam eden İsrail ablukasında hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen gün yükselmeye devam ediyor. Bugüne kadar gerçekleştirilen saldırılarda 22 bin 835 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail'in, Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 93 gündür devam ederken, bölgede aralıksız süren bombardıman binlerce Filistinliyi yerinden etti.

Can kaybı her geçen gün giderek yükseliyor. Son 24 saatte ise İsrail bombardımanı 113 kişinin ölümüne neden olurken, 250 kişi de yaralandı.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları başlattığı 7 Ekim'den bu yana toplamda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 22 bin 835’e, yaralananların sayısı 58 bin 416’ya yükseldi.

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